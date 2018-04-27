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    Olaylı derbi gözaltılarıyla ilgili flaş gelişme

    İHA
    27.04.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 18 şüpheli mahkemeye adli kontrol şartıyla sevk edildi.

    Ayrıntılar birazdan...

    Etiketler: derbi , Fenerbahçe , Beşiktaş , Şenol Güneş , Ziraat Türkiye Kupası , gündem
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