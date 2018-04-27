Olaylı derbi gözaltılarıyla ilgili flaş gelişme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 18 şüpheli mahkemeye adli kontrol şartıyla sevk edildi.
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