Olaylı 1 Mayıs davası başladı

Mecidiyeköy, Şişli gibi yerlerde toplanarak Taksim'e çıkmaya çalışan 33 kişi hakkında izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasına 13 sanık ile birlikte avukatları katıldı.

'İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDİYORDUM POLİS ALDI'

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada konuşan sanıklardan C. Ş., gözaltına alındığında iş görüşmesine gittiğini savundu. İş görüşmesine gittiğinde Mecidiyeköy'de polisin attığı gazın otobüsün içine dolduğunu ve insanların perişan olduğunu belirterek, “Otobüsten indiğimde polis barikatı ile karşılaştım. Yayaların geçmesine izin vermiyorlardı. Halaya katıldım. Sonra da polisler hiçbir ikazda bulunmadan su sıktılar" dedi.

Yüzde 70 oranında engelli olduğunu belirten sanıklardan S. S., olaylara ve gösterilere katılmadığını savunarak, “O gün eve giderken ortalık karıştı. Polis de beni gözaltına aldı. Ben tek başımaydım. Polislere engelli kartımı da gösterdim" diye konuştu. Çalıştığı yerin çok yakınında gözaltına alındığını anlatan sanık E. Ö. ise, “Olay günü işyerime gidiyordum. Kalabalık grup ile polis arasında kargaşa vardı. Onların dağılmasını kenarda beklerken polis beni de alıp götürdü" ifadelerini kullandı.

'KUTLAMALARI ENGELLEYEN YASA YOK'

1 Mayıs kutlamalarına hakkı olduğu için gittiğine dikkat çeken sanık M. S. de, “Olaylar sırasında yaralanan arkadaşlar olmuştu. DİSK tarafından sağlık görevlisi olarak çalışıyordum. Daha sonra gittiğim kafeden çıkarken polisler gelip bizi yakaladı. 1 Mayıs bir insanlık hakkıdır. Asıl suç işleyen Başbakan ve hükümettir. Burada kutlamaların yapılmasını engelleyen bir yasa yoktur. Polisler hiçbir ikazda bulunmadan TOMA'larla su ve gaz sıkıp plastik mermi kullandılar. Ceza verilecek olursa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isterim ancak ayakkabı kutuları içinde paralar çıkarken bizim cezamızın ertelenip ertelenmeyeceğinin sorulmasını yadırgıyorum" diye konuştu. Şişli'deki bir alışveriş merkezine kahvaltı etmek için gittiğini aktaran sanık Ufuk Özden ise, “Belediye otobüsündeydim. Şoför Şişli'ye girmeyeceğini, olaylar olduğunu söyleyince indim. Ara sokaktan giderken polis yakaladı" dedi.

'SEN ÇOK KAŞINDIN'

1 Mayıs kutlamaları için Mecidiyeköy'e gittiğini anlatan sanık Z. Y., “Orada halaya katıldım. Bir süre sonra TOMA'lar su sıkmaya başladı. Herhangi bir dağılma uyarısı yapılmadı. Sıkılan su nedeniyle biri yere düşmüştü. Onu yerden kaldırmak için eğildiğimde, halaydan itibaren bizim görüntülerimizi çeken sivil giyimli biri 'sen çok kaşındın' diye söyleyerek beni karakola götürdü" dedi. Sanık Sinan Yıldız Şişli'deki bir kafenin bahçesinde kahvaltı yaparken polislerin kafeye su sıktığını anlatarak, “Biz de içeri kaçtık. Polis gelip içeriden gözaltına aldı" şeklinde konuştu.

SANIKLAR 3 YILLA YARGILANIYORLAR

Sanık avukatlarından Pınar Akbina, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Anayasa'ya aykırı olduğunu ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne itiraz davası açılmasını talep etti. Mahkeme, ifadesi alınmayan sanıkların zorla getirilmelerine ve 2911 sayılı yasanın Anayasa'ya aykırı olup olmadığının değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

2911 Sayılı yasanın izinsiz gösteri düzenleyen 28. maddesine muhalefetten yargılanan tüm sanıklar hakkında 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.