Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Olay çıkardılar! Tutuklandıklarını öğrenince 150 kişi adliyeye geldi

    Olay çıkardılar! Tutuklandıklarını öğrenince 150 kişi adliyeye geldi

    Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
    13.06.2018 - 10:50 | Son Güncelleme:

    ADANA’da polis, kent genelinde büyük bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 2’si kadın 25 kişiyi yakaladı. Yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup adliye önünde kavga çıkarınca çevik kuvvet müdahale etti.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Yakınları tutuklanınca olay çıkardılar
    • Yakınları tutuklanınca olay çıkardılar
    • Yakınları tutuklanınca olay çıkardılar
    • Yakınları tutuklanınca olay çıkardılar

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yakalamaya yönelik Adana merkez, Kahramanmaraş ve Osmaniye’de eş zamanlı operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evlere şafak vakti girildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen 2’si kadın 25 kişi yakalandı. Sağlık kontrölüne getirilen şüphelilerden biri ise, "Devletim beni bu illetten kurtarsın, uyuşturucudan kurtulmak istiyorum" dedi.

    Olay çıkardılar Tutuklandıklarını öğrenince 150 kişi adliyeye geldi

    Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17’si tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sırada yakınlarının tutuklandığını öğrenen 150 kişilik grup, adliyede önünde olay çıkardı. Polis ve güvenlik görevlileriyle kavga eden gruba çevik kuvvet müdahale etti. Polisin müdahalesiyle kalabalık adliye çevresinden dağıtıldı.

    Etiketler: tutuklama , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri