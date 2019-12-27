Olay burada yaşandı! Profesörün şiddeti kamerada

İSTANBUL Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin’in, İstanbul Üniversitesi’nde koridordaki kadın öğrencilere ‘O... musun, pavyon mu burası’ dediği, üzerlerine yürüyüp şiddete kalkıştığı iddia edildi. İddia sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken tacize maruz kaldıklarını iddia eden İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencileri Merve Çiçek ve Sebahat Ok, dün okula giderek dekanlıktan yetkililerle görüştü.

Atilla Girgin hakkında okul yönetimine şikâyette bulunan öğrencilerden Merve Çiçek, “Hiçbir şey yokken tepki gösterdi. Kendisini tanımıyorduk. Hoca hakkında savcılığa şikâyette bulunacağız. Tepki gösterince benim çenemi tutmaya çalıştı. Bu hafta sınav haftası. Okula gelip gidiyoruz. Olayla ilgili moralimiz bozuldu” dedi. Merve Çiçek olayı Twitter’dan “Bugün üniversitede oturan mini etekli arkadaşıma, okula jürilik yapmaya gelmiş eski bir akademisyen “O... musun, pavyon mu burası” dedi. Karşı çıkıp tartışınca da üzerime yürüyüp çenemi tuttu. Kendi hocam da arkadan seyretti” diye aktarmıştı.

Sebahat Ok - Merve Çiçek

‘ÜZERİMDE ETEK VARDI’

Etek giydiği için Girgin’in tacizine maruz kaldığını iddia eden Sebahat Ok ise “Üzerimde etek vardı, sınav öncesi okulun ikinci katındaki koltukta oturuyorduk. Ders çalışıyorduk. Birden laf attı. Sonra hakaret etti. Merve tepki gösterince yüzünü tutmaya çalıştı. Okula gerekli şikâyetleri yaptık” dedi. Öğrencilere arkadaşları destek oldu.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı görevlileri ise “Yaşanan olay bizi çok üzdü. Atilla Girgin’in okulumuzla bir ilgisi yoktur. Tez jürisinde bulunmak için okula gelmiştir. Tez jürilerinde 5 akademisyen bulunuyor. Bunların ikisi farklı okullardan gelir. Diğer üç akademisyen okulun görevlisi olur. Yaşanan olayın ardından öğrencimizin yanında olduğumuzu açıkladık. Olaya ilişkin görüntüleri Atilla Girgin’in çalıştığı üniversiteye gönderdik. Savcılık aşamasında kolluk kuvvetlerine de teslim edeceğiz” dedi.

ACİL TOPLANTI

İDDİALARIN ardından İstanbul Aydın Üniversitesi yönetim kurulu dün acil toplantı düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Aydın Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı yazarak iddiaya konu olayla ilgili ellerinde görüntü, ses kaydı ya da fotoğraf olup olmadığını, eğer varsa kendilerine gönderilmesini istedi. Konunun hassas olduğunu ve gerçek ortaya çıkana kadar söylenenlerin doğru olduğunu kabul ederek incelemelerini sürdüreceklerini söyleyen Aydın Üniversitesi yetkilileri, Prof. Dr. Atilla Girgin’in savunmasının ise İstanbul Üniversitesi’nden gelen belgeler sonrasında alınacağını belirtti.

ARKADAŞ DESTEĞİ

Merve Çiçek ve Sebahat Ok dün okullarına giderek Girgin’den şikayetçi olurken arkadaşları da kendilerine destek verdi.

Atilla Girgin

OKULA GİTMEDİ TELEFONUNU KAPATTI

Olayın duyulmasının ardından Girgin’in okula gitmediği ve telefonunu kapattığı öğrenildi. Prof. Girgin’e tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.