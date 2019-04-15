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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
15.04.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Ukraynalı kadın Norveçli turistleri soydu...

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Norveçli turistlerin banka kartlarını çalarak, hesaplarından 1000 euro çeken M.A. ve Ukrayna uyruklu M.K. adlı kadın, jandarma ekiplerince Muğla'da yakalandı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde tatil yapan Norveçli 2 turist, perşembe günü jandarmaya başvurarak, ATM'den para çekecekleri sırada, yardım için yanlarına gelen kişi tarafından banka kartlarının çalındığını ve hesaplarından 1000 euro çekildiğini belirterek, şikayetçi oldu. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumköy bölgesinde hırsızlık başta olmak üzere çeşitli asayiş olaylarına karşı turizm sezonu öncesi faaliyete geçirilen 40 güvenlik kamerasından 200 saatlik görüntüyü izleyerek, şüphelilerin eşkalini ve kullandıkları otomobili tespit etti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilerek, arama ve yakalama kararı çıkarılırken, otomobil cuma günü Muğla'da bulundu. Araçtaki M.A. ve Ukrayna uyruklu M.K. adlı kadın, gözaltına alındı. Yapılan aramada sanal POS cihazı, 8 bin 800 lira, peruk ve çok sayıda makyaj malzemesi ele geçirildi.

Muğla'dan Manavgat'a getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.A., tutuklanırken, M.K. adlı kadın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelilerin otomobillerinde ele geçirilen malzemeler nedeniyle benzer suçlara karışıp, karışmadıkları araştırılıyor.

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