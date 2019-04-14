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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Olağan itiraz süreci sona erdi

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Olağan itiraz süreci sona erdi

Yerel seçimlere dönük olağan itirazların YSK tarafından karara bağlanması için belirlenen süre dün sona erdi. Seçime dönük itirazlarda son aşama olan ‘olağanüstü itiraz’ aşamasına gelindi. Partiler, ‘tam kanunsuzluk’ iddiasıyla seçimlerin iptali için olağanüstü itirazlarda bulunabilecek. YSK’nın önündeki en kritik başvuru, AK Parti’nin, İstanbul’un genelinde seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü itirazı olacak. HDP’li Mithat Sancar da KHK’yla ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbata verilmeyen HDP’lilerin bulunduğu yerlerde olağanüstü itirazda bulunacaklarını açıklamıştı.

31 Mart yerel seçimlerine dönük olağan itirazların Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) karara bağlanması için belirlenen süre dün saat 17.00’de sona erdi. Seçime dönük itirazlarda son aşama olan ‘olağanüstü itiraz’ aşamasına gelindi. Takvime göre, YSK’nın siyasi partilerin olağan itirazlarını 11-12-13 Nisan’da karara bağlaması gerekiyordu. Bu itirazlar görüşülüp karar altına alındı. YSK’nın olağan itirazlar üzerine verdiği kararları kesin nitelik taşıyor.

İtiraza konu bölgelerde en yüksek oyu alan adayların, seçim iptali ya da mazbata iptali kararı yoksa yarın (pazartesi) mazbatalarını almaları bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Siyasi partiler, artık ‘tam kanunsuzluk’ iddiasıyla seçimlerin iptali için YSK’ya olağanüstü itirazlarda bulunabilecek. Bu sürecin işletilmesi için olağanüstü itiraza konu yerde seçim birleştirme tutanağının hazırlanması ve en yüksek oy alan adayın mazbatasını alması gerektiği bildirildi. YSK’nın önündeki en kritik başvuru, AK Parti’nin, İstanbul’un genelinde seçimlerin iptaline ilişkin olağanüstü itirazı olacak. YSK’nın önünde, AK Parti’nin Büyükçekmece’de ilçesindeki seçimlerin iptaline ilişkin ‘olağanüstü itiraz’ da var. YSK, Büyükçekmece ilçesine dönük AK Parti’nin başvurusunun görüşülmesini, sayımlar bitene kadar ertelemiş ve İstanbul genelinde seçimin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazla birlikte ele almaya karar vermişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Olağanüstü itiraz haklarımızı ivedilikle kullanacağız” açıklaması ışığında İstanbul’da sayım tamamlanınca bu itirazın hızla yapılması bekleniyor.

AK Parti İstanbul’daki sayımların tamamlanmasının ve il birleştirme tutanağının tanzim edilmesinin ardından 7 gün içerisinde İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazını YSK’ya yapacak. YSK da hem İstanbul hem de Büyükçekmece’ye ilişkin birlikte değerlendirme yaparak kararını verecek. Bu karar da kesin nitelik taşıyacak.

KHK KARARI İÇİN İPTAL BAŞVURUSU

Öte yandan HDP de seçimi kazanan başkan ve belediye meclis üyesi adaylarına KHK ile kamudan ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbata verilmemesi kararlarının iptali talebiyle dün YSK’ya olağanüstü itiraz başvurusu yaptı. YSK’nın anayasa, yasa, genelge ve kendi yarattığı hukuka aykırı davrandığını öne süren HDP, 11 KHK’lı başkan-belediye meclis üyesine mazbata verilmemesi kararının kaldırılmasını talep etti.

 

23 NİSAN’A KADAR İSTANBUL TATİLİ

- İSTANBUL’da yerel seçim sonuçlarıyla ilgili itiraz süreci devam etmesi Meclis tatilini bir hafta daha uzattı. Meclis, seçimler nedeniyle aldığı tatil kararının ardından çalışmalarına 23 Nisan Salı günü başlayacak. Partilerin ortak kararıyla alınan tatil nedeniyle Meclis önümüzdeki bu haftayı da ‘aç-kapa’ yöntemi ile geçirecek. Meclis’in, yerel seçimler için 24 Şubat’ta aldığı tatil kararının dönüşünde ilk mesaisi de Genel Kurul’daki 23 Nisan özel oturumu olacak. Meclis’i yeni dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca çalışması yapılan personel rejimi, Milli Savunma Bakanlığı’nda hazırlanan yeni askerlik modeli, meyve-sebze piyasasını yeniden örgütleyecek hal düzenlemesi, yargı reformu paketi, kıdem tazminatı fonunu da içeren son ekonomik paket ile hayvan haklarıyla ilgili düzenlemeyi de içeren yoğun bir gündem bekliyor. Meclis’in yeni dönemindeki sıcak başlıkları ise bazı meslek gruplarının 3600 ek gösterge talepleri ile nafaka düzenlemesi oluşturuyor. -ANKARA

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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