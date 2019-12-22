Okyanustaki Türk gemisinde dehşet gecesi

İNCE Karadeniz yük gemisi Endonezya’nın Semerang Limanı’ndan Sri Lanka’nın Kolombo Limanı’na gitmek için Hint Okyanusu’na açıldı. Geminin yağcısı Ergin A.’nın psikolojik sorunları vardı, mürettebatla sürekli sorun yaşıyordu. İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunu olan tecrübeli kaptan Bora Ekşi, durumu şirkete bildirdi. Kaptan personelin gemiden alınmamasını, durumu kendisinin idare edebileceğini söyledi. Tam da dediği gibi yaptı. Ergin A. ile yakın bir ilişki kurdu.

KENDİSİNİ SORDUKLARINI ÖĞRENİNCE

Şirket, kaptandan gelen bilgi üzerine Ergin A.’nın ailesini aradı. Herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olup olmadığını sordu. Ergin A. geçtiğimiz perşembe günü ağabeyini aradığında, ailesiyle şirket arasında geçen bu konuşmayı öğrendi. Aynı gece de elinde bıçakla kaptan Bora Ekşi’nin kamarasını bastı. Kamaranın kapısını kilitleyen Ergin A. kaptanı bıçaklayarak öldürdü. Kamaradan gelen sesler üzerine yardıma koşan personel de Ergin A.’nın saldırısına uğradı. Dört gemiciyi yaralayan Ergin A. üzerine yangın tüpü sıkılarak etkisiz hale getirildi. Kamaraya alınan Ergin A.’nın elleri ve ayakları bağlandı. Başına da nöbetçi bir personel konuldu. Gemi rotasını Sri Lanka’nın Kolombo Limanı’na çevirdi.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Öte yandan, okuldan arkadaşları ile meslektaşları dün Ekşi’nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Okul arkadaşı Hakkı Ersaral, “Yeryüzünde herhangi biri Bora için ‘kötü biri’ diyorsa yalan söylüyordur” dedi.

CENAZESİ GETİRİLSİN

Cenazenin en kısa sürede Türkiye’ye getirilmesini istediklerini söyleyen amca Hüseyin Ekşi ise, “Benim yeğenim melek gibi bir insandı. Karıncayı bile incitmezdi. Böyle bir olaya kurban olmamalıydı. Ailesi olarak cenazenin bir an önce Türkiye’ye getirilmesini istiyoruz” dedi.

‘SENİ SEVİYORUZ’

Katil Ergin A. sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta yanındaki kaptan Ekşi için, “Ada’dan ayrılırken gemi kaptanımıza çok çok teşekkürlerimizi sunarız. Süvari bey. Güzel insan seni seviyoruz delicesine” yorumunda bulundu.