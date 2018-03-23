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    'Okuryazarlık seferberliği'nde mobil dönem

    Gamze KOLCU / ANKARA
    23.03.2018 - 22:48 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü “Okuryazarlık Seferberliği”, ders kitapları ile öğretme videoları, cep telefonları ve internet ortamına aktarıldı.

    Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce geliştirilen “Oku Yaz” adlı mobil uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından Google Play Store ve EBA Dükkan’da yayımlandı. IOS sistemler için de geliştirilen uygulama, akıllı tahta ve tablette kullanılabilir hale getirildi. Kullanıcılar, uygulamada harflerin yazılış yöntemlerini görebilecek, harfleri sesli olarak dinleyebilecek. Öğretmen eşliğinde okuma yazma öğreten ders videoları da çekiliyor. Böylelikle ders kaçıran ya da tekrar yapmak isteyen kursiyerler ve kursa gidemeyenler de kursu takip edebilecek. 

    Etiketler: okuryazarlık , Okuryazarlık Seferberliği , gazetehaberleri , gündem
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