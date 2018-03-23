'Okuryazarlık seferberliği'nde mobil dönem

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nce geliştirilen “Oku Yaz” adlı mobil uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından Google Play Store ve EBA Dükkan’da yayımlandı. IOS sistemler için de geliştirilen uygulama, akıllı tahta ve tablette kullanılabilir hale getirildi. Kullanıcılar, uygulamada harflerin yazılış yöntemlerini görebilecek, harfleri sesli olarak dinleyebilecek. Öğretmen eşliğinde okuma yazma öğreten ders videoları da çekiliyor. Böylelikle ders kaçıran ya da tekrar yapmak isteyen kursiyerler ve kursa gidemeyenler de kursu takip edebilecek.