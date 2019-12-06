Okur’a FETÖ’den 10 yıl hapis
ESKİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur’a, “FETÖ yöneticiliği”nden, etkin pişmanlık indirimi uygulanarak 10 yıl hapis cezası verildi.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Yargıtay ek binadaki salonda görülen dünkü duruşmaya Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu okudu. Okur’un, “silahlı terör örgütü yöneticiliği” suçunun sabit olduğuna karar veren heyet, 12 yıl hapis cezası verdi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca ceza 18 yıla çıkarıldı.
Eski yüksek yargı mensuplarının FETÖ üyeliğinden yargılandıkları davalarda verdiği bilgiler dikkate alınarak, Okur hakkındaki cezada TCK’nin etkin pişmanlığa yönelik hüküm gereğince üçte bir oranında indirim yapıldı ve ceza 12 yıl hapse çevrildi. Okur’un duruşmalardaki iyi hali nedeniyle indirim de uygulayan heyet, cezayı 10 yıla indirdi. Mahkeme heyeti, verilen ceza miktarını dikkate alarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Karara Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu, sanığa “FETÖ üyeliği” suçundan ceza verilmesi gerektiği, iki üye ise “etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması” gerekçisiyle muhalif kaldı. Okur, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016’da tutuklanmıştı.
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