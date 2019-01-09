Okuma fişleriyle tepki
TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a tepkisini okuma fişleriyle ifade etti.
Meclis’teki basın toplantısına sembolik tahta getiren Baş, geçmişte ilk öğretimdeki ‘Cin Ali’ alıştırmalarına gönderme yaparak, “Oku Cin Ali oku. Binali bak bu anayasa. Binali anayasa oku. Binali bu suç” yazılı okuma fişlerini iplere astı. Baş, “TBMM Başkanı, başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; başkan ve oturumu yöneten başkanvekili oy kullanamaz” hükmünü içeren Anayasa’nın 94’üncü maddesi metnini de tahtaya astı.
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