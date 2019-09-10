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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.09.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Okulun ilk günü kahreden haber!

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Aydın’ın Karacasu ilçesinde görev yapan 38 yaşındaki Fen Bilgisi öğretmeni Ulviye Erçerman (38) dün tedavi gördüğü Ege Üniversitesi hastanesine hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir yıldır karaciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen bir çocuk annesi Ulviye Erçerman, Ege Üniversitesi Hastanesinde hayata gözlerini yumdu. 2016 yılından bu yana Yenice Mahallesi Ortaokulu’nda görev yapan Ulviye öğretmen 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk gününde hayatını kaybetti. Ailesi başta olmak üzere meslektaşlarını yasa boğan Ulviye öğretmenin cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Nazilli Çapahasan Camisinden kaldırılacağı öğrenildi.

Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş’ de bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Yenice Ortaokulu Fen Bilimleri ögretmenimiz Ulviye Erçerman vefat etmiştir. Cenazesi bugün Nazilli Çapahasan Camisinden öğle namazına mütakip toprağa verilecek. Tüm arkadaşlarımıza duyurulur. Ailesinin, sevenlerinin ve Milli Eğitim camiasının başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun Ulviye Öğretmenim” ifadelerine yer verdi.

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