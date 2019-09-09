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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Okulun ilk günü İstanbul'da bu görüntü oluştu!

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Okulun ilk günü İstanbul'da bu görüntü oluştu!

Okulun glk günü İstanbul'daki yoğunluk kameralara yansıdı. Servis aralarının trafiğe dahil olması dolayısıyla okulun ilk günü trafik yoğunluğunda artış gözlendi. Yenibosna E-5, Bakırköy ve Avcılar tarafında oluşan trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. İşte, okulun ilk günü İstanbul'dan o görüntüler

Okulun ilk günü servis araçlarının trafiğe dahil olması sebebiyle meydana gelen yoğunluk dikkat çekti. 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte servis araçları İstanbul trafiğinde yerini aldı. Servis araçlarının dahil olmasıyla birlikte Yenibosna E-5 üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.

2019-2020 eğitim öğretim yılı bu sabah itibariyle başladı. Okulun ilk gününde öğrenciler sabahın erken saatlerinde yola çıkarak okullarına yetişmeye çalıştı. Okulların açılmasıyla birlikte servis araçları da trafikteki yerini aldı. Sabah saatlerinde Yenibosna E-5 Bakırköy ve Avcılar istikametinde trafikte yoğunluklar oluştu. E-5 üzerinde yoğun trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Okulun ilk günü İstanbulda bu görüntü oluştu

Okulun ilk günü İstanbulda bu görüntü oluştu

VATANDAŞLAR METROBÜSE AKIN ETTİ

Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte sabah saatlerinde trafiğe kalmak istemeyen vatandaşlar metrobüslere akın etti. Metrobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar araçlara binmekte güçlük yaşadı. Yenibosna üst geçitte de yoğunluklar oluştu. Oluşan kuyruklar nedeniyle vatandaşlar durağa ulaşabilmek için dakikalarca beklemek durumunda kaldı.

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