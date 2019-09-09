Okulun İlk Günü bu görselle kutlandı! Peki ilk ara tatil ne zaman yapılacak?
Toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren özel günlere mutlaka değinen Google, bu kez 'Okulun İlk Günü' için özel bir tasarım yayınladı. Okulun ilk günü için yayınladığı görselde okul zilini odağına alan Google, görsele tıklandığında ise 'Okulun İlk Günü' ile alakalı haberleri listeliyor. Peki, Okulun ilk günü ile birlikte birçok öğrenci ve velinin merak ettiği ilk ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre o detaylar
Öğrencilerin en büyük yardımcı kaynağı olan Google, Okulun İlk Günü başlığı ile hazırladığı doodle ile bu özel günü unutmadı. Okulun ilk günü itibariyle birçok öğrencinin gündemindeki bir diğer konu ise ara tatiller oldu. Bu yıl ilk kez yürürlüğe girecek olan ara tatiller, bakanlığın belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. İşte, okulun ilk günü öğrenci ve bazı velilerin gündeminde yer alan o konu hakkında bazı bilgiler
OKULUN İLK GÜNÜNDE GÜNDEM ' ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?' SORUSU OLDU
Uzun bir tatilin ardından okul sıralarına dönen öğrenciler, şimdiden önümüzdeki ara tatillerin ne zaman olacağını sorgulamaya başladı. İşte, ara tatiller hakkında detaylı bilgiler;
İLK ARA TATİL 18 EYLÜL'DE
Yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihinde devam edecek.
YARI YIL TATİLİ 20 OCAK'TA
Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL 6-10 NİSAN'DA
Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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