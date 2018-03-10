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    Okulun demir korkuluğu üzerine düştü!

    DHA
    10.03.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da evlerinin yanındaki lisenin bahçesinde oynarken üzerine duvardaki demir korkuluk devrilen 3 yaşındaki Mustafa Aslan, yaşamını yitirdi.

    Olay, dün akşam saatlerinde Direkli Mahallesi'nde bulunan Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Mustafa Aslan, komşu çoçuklarıyla birlikte okulun bahçesinde oynarken, duvarın yanına gitti. Mustafa burada iddiaya göre, bahçe duvarındaki demir korkuluklara asıldı. Çocuk, devrilen korkuluğun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından otomobille Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Mustafa Aslan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Mustafa'nın ihmal sonucu öldüğünü ileri süren yakınları, okulun demir korkuluklarının uzun zamandır telle geçici olarak bağlandığını iddia etti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

     

    Etiketler: demir korkuluk , şanlıurfa , mustafa aslan , küçük çocuk , gündem
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