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Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)
25.12.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Okulun bahçe duvarı çöktü, sokak sakinleri tedirgin

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Okulun bahçe duvarı çöktü, sokak sakinleri tedirgin

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Anadolu Lisesi'nin, yağan yağmurla zemini yumuşayan bahçe duvarı, gece yarısı çöktü. Çökmeyle bahçe duvarları zarar gören sokak sakinleri, evlerinin tehdit altında olduğunu söyledi.

Ergenekon Mahallesi'nde bulunan Turgutlu Anadolu Lisesi'nin bahçe duvarı, dün gece, yağmurun zemini yumuşatması nedeniyle çöktü. Çökmeyle birlikte kayan toprak ve enkaz, okulun alt kısmında bulunan bazı evlerin bahçe duvarlarında da hasara neden oldu.

Gürültüye uyanıp duvarın çöktüğünü gören sokak sakinleri durumu hemen Turgutlu Belediyesi ile Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çöken duvar çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, okul yönetimi öğrencileri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Evlerinin tehdit altında olduğunu söyleyen sokak sakinleri ise "Tehlike henüz geçmiş değil. Bir an önce yetkililerin burası için gerekli önlemleri almasını istiyoruz. Can kaybı yaşanmamış olması ise sevindirici" dediler.

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