Okulda ortalığı karıştıran şaka! 12 öğrenci hastanelik oldu
Bursa'da bir ilköğretim okulunda içtikleri sudan zehirlendikleri iddia edilen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin su mataralarına şaka yapmak isteyen bir başka öğrencinin uhu karıştırdığı iddiası şoke etti.
Edinilen bilgiye göre olay Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'ndeki İhsan Dikmen İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 3G sınıfındaki arkadaşlarına şaka yapmak isteyen bir öğrenci, sınıftaki öğrencilerin su mataralarına uhu döktü.
Sınıfta mataralarından su içen 12 öğrenci bir süre sonra karınlarının ağrıdığını söyleyince okul idaresi tarafından durum 112 ekiplerine bildirildi. Okula sevk edilen ambulanslara bindirilen öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere götürüldü.
Haberi alan öğrenci velileri de önce okula daha sonrada çocuklarının götürüldüğü hastanelere gitti. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken sınıftaki kameralarda inceleme altına alındı.
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