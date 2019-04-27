Okulların kapanmasına kaç gün var? İşte 2019 yaz tatilinin başlayacağı tarih

Nisan ayının sonlarına gelinmesi ile beraber, özellikle çalışan veliler tatil planlarını netleştirmek için karnelerin alınacağı tarihle ilgili son zamanlarda sıklıkla araştırma yapıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı takvime göre bu sene karneler ne zaman alınacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, merak edilenler.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre karneler, programda herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde 14 Haziran Cuma günü verilecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin soruya, "5 yaşı zorunlu kılmak 3 sene sonra takvimde yer verdiğimiz bir şey. Buna karar verirsek ne kadar dersliğe ihtiyacımız var? Kaç öğretmen gerekiyor? Finansmanın bütçeleme modeli ne olacak diye fizibilite çalışmamızı yaptık. Bu biraz zamanla ilgili bir şey. Bu kadar derslik ihtiyacını birden bire kapatmamız söz konusu değil, zaman içerisinde bunu kapatalım 5 yaşı zorunlu olarak, 3 yıl sonra yapacağımıza dair taahhüdümüz var. Türkiye'nin genel ekonomik durumuyla da ilişkili olmakla birlikte çok büyük bir mesafe alacağımızı görüyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, 4 yaş ve 3 yaşı da dikkate alarak, Bakanlık olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

2019-2020 YILI OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Bir süredir konuşulan konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti;

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.