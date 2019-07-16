Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak?
Okulların açılmasına uzun bir dönem olmasına rağmen, son zamanlarda yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihle ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğrenci ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni döneme ilişkin yayınlamış olduğu 2019-2020 eğitim öğretim takvimini sorguluyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak?
MEB'in yaz tatili süresiyle ilgili yaptığı düzenlemelerin ardından, okulların başlangıç tarihi gündemdeki yerini aldı. Binlerce kişi, yeni eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı ve ara tatillerin kaç gün olacağı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bakanlığın yapmış olduğu düzenleme kapsamında okullar bu yıl bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. İşte, okulların başlangıç tarihi ile ilgili bilgiler.
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
YENİ DÖNEM NASIL İŞLEYECEK?
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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