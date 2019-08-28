Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak?
Ağustos ayının son haftasında en çok araştırılan konulardan biri de okulların açılış tarihi oldu. Haziran ayında zorlu bir süreci geride bırakan öğrenciler ve öğretmenler artık yaz tatilinin son günlerini yaşıyor. Sınavlar, dersler ve ödevlerle geçecek olan 2019-2020 eğitim öğretim yılı için çok az bir süre kaldı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Okulların açılış tarihi için araştırmalar hız kazandı. Sayıları milyonları bulan öğrenci, öğretmen ve veliler, "Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, yeni dönemde okulların açılacağı ve eğitim faaliyetlerinin başlayacağı tarih...
Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ZİYA SELÇUK: ÇOCUKLARA ÜMİDİ YEŞERTECEK BİR İNSAN OLARAK BAKIN
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların ülke için birer umut olduğuna işaret ederek "Baba diyor ki çocuğunu gösterip 'Bu bizim küçük, çok yaramaz, adam olmaz, tek okulu bitirsin yeter.' Böylesi cümleler... Çocuk ilkokula yeni başlıyor baba bunu söylerken. Yavrudan ümidi, daha yolun başında kesmişler." ifadelerini kullandı.
Paylaşımında Şirazlı Sadi'nin "Yaşlı biri günlerini tamamladığında, bir talihli de beşikten başını kaldırır." sözüne yer veren Selçuk, şunları kaydetti:
"Bana göre her yeni doğan çocuk, hayata karışan, okula başlayan her çocuk bu ülke için bir umuttur. Ben bu umutla, bu umut için buradayım. Lütfen çocuklara, sizin bıraktığınız yerden, sizin bıktığınız yerden geçecek, sizin tükettiğiniz ümidi yeniden yeşertecek yeni bir insan olarak bakın. Ülke olarak bu umuda, bu ümide su gibi, hava gibi ihtiyacımız var."
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