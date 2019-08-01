Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak?
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, yaklaşık üç ay süren yaz tatillerinin bir kısmını geride bırakan milyonlarca öğrenci, okulların yeni eğitim döneminde ne zaman açılacağını merak etmeye başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Haziran ayında başlayan yaz tatiline devam eden farklı kademelerden yaklaşık 18 milyon öğrenci, eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte 'Okulların açılmasına kaç gün kaldı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2019-2020 eğitim döneminin başlayacağı ve okulların açılacağı tarih...
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI
İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle başladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle