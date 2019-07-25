Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak?
Haziran ayında karnelerin alınmasıyla başlayan yaz tatili döneminin ortalarına gelinirken, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Yaz tatili dönüşlerini planlayacak olan öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı bilgiler doğrultusunda okulların açılış tarihini merak ediyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim takvimini, aylar öncesinden internet sitesinde duyurmuştu. Bu bilgilere göre, okullar eylül ayında açılacak. Yaz tatili devam ederken, okulların bu sene eylülün kaçında başlayacağı son zamanlarda internette en fazla araştırılan konulardan biri haline geldi. İşte, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başlangıç tarihi ile ilgili bilgiler.
Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.
Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
EBEVEYNLERE TATİL UYARISI
Çocukların karnelerini alması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ailelerin yaz tatilini çocukları ile nasıl geçirmesi gerektiği hakkında bilgi veren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan, tatil süresinden çok, çocuk için yapılan tatil planın daha büyük önem taşıdığını, bu yüzden de ailelerin çocukların tatil planlarını hem kendi durumlarına göre hem de çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun yapmasının çocuk için faydalı olabileceğini belirtti.
Ebeveynlerin öncelikle tatilde çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmeye çalışması gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, ailelerin çocukları ile kaliteli ve verimli vakit geçirmesi ile birlikte aile ilişkilerinin de güçlenebileceğini belirtti. Aynı zamanda kaliteli geçirilen vaktin ebeveynlerin çocuklarını da daha iyi tanımasına ve onları kendi yeteneklerine göre doğru bir şekilde yönlendirebilmelerine yardımcı olabileceğini belirtti.
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