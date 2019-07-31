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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açıklanacak?

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açıklanacak?

Yaz tatilinin büyük bir kısmını geride bırakan öğrenciler ve aileleri, okulların açılacağı tarihe odaklandı. Haziran ayında zorlu bir süreci geride bırakıp 3 aylık yaz tatili sürecine giren öğrenciler şimdi yeni eğitim-öğretim dönemini merak ediyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açıklanacak?

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran Cuma günü tamamlanmıştı. 3 aylık yaz tatili planlarını okulların açılacağı tarihe göre şekillendiren öğrenciler ve aileleri,  “Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açıklanacak?” sorusunu sık sık gündeme getiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek yılın çalışma takvimini haftalar öncesinden paylaşarak soru işaretlerini gidermişti. İşte,  yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin bilgiler…

• 2019-2020 eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.
• Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
• Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi.• İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
• 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.
• 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

UYUM EĞİTİMİ

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla uyum eğitimi yapılacak.

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