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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.08.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2019 2020 eğitim öğretim yılı takvimi

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB 2019 2020 eğitim öğretim yılı takvimi

Ağustos ayının gelmesiyle beraber, ilk ders zilinin çalıp milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim dönemine geri sayım başladı. Eğitimci, veli ve öğrenciler, yaz tatili dönüşlerini planlarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen okulların açılacağı tarihle ilgili bilgileri sorguluyor. Peki, okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitecek? İşte, MEB'in yayımladığı 2019 2020 eğitim öğretim yılı takvimi.

Yaz tatilinin sonlarına doğru gelinirken, okulların açılacağı tarihi öğrenmek isteyen binlerce vatandaş, internet üzerinden konuya ilgili araştırmalarını hızlandırdı.  Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, bu sene eylül ayında açılacak, haziran ayında kapanacak. İşte, yeni eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi hakkında merak edilen bilgiler.

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLKOKUL KAYITLARI BAŞLADI

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle başladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.

YAZ TATİLİ İÇİN BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;

"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.

Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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