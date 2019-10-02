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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.10.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili ne zaman?

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Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili ne zaman?

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili geçtiğimiz günlerde çalmıştı. Sınav ve proje ödevleri temposuna başlayan öğrenciler şimdi, kasım ayında yapılması planlanan ilk ara tatilin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ara tatili ne zaman?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatiller için sorgulamalar da son günlerde hız kazandı. İşte, öğrenci ve eğitimcilerin merakla araştırdığı ara tatil tarihleri...

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

OKULLARDA YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimlerinin verilmesi amacıyla, okullar ve öğretmenler için eğitim içeriklerinin hazırlanacağı proje hayata geçirilecek.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve proje ortağı kuruluşlarca hazırlanan 4 yenilik geliştirme projesi, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ile Türk ve Polonya ulusal ajanslarından hibe desteği almaya hak kazandı.

Avrupa'daki eğitim bakanlıkları, üniversiteler, özel sektör ve alanında lider öğretmen eğitimi kurumlarının iş birliğinde yürütülecek ve yaklaşık 1 milyon 200 bin avro hibe sağlanan projeler, STEAM, yapay zeka eğitimi ile eğitimde esnek öğrenme konularını içine alıyor.

Bu kapsamda Bakanlıkça "Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi" projesi de başlatılacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde toplam 9 ortakla yürütülecek projeyle çocuklara ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimlerinin verilmesi amaçlanıyor.

Projeye İngiltere'den Cambridge Profesyonel Eğitim Akademisi, İrlanda'dan dijital eğitim kuruluşu CCS ve Pobalscoil Neasain okulu, IBM Watson ile İrlanda'nın bilgisayar bilimleri alanında öğretmen eğitimi veren resmi profesyonel öğretmen ağı CESI de destek verecek.

2019-2021 yılları arasında yürütülecek "Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi" projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek.

Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zeka ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak.

2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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