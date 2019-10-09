Okullarda ilk ara tatil için geri sayım! Kasım tatiline kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2020 eğitim dönemi itibariyle başlattığı ara tatil uygulaması, ilk kez kasım ayında uygulanacak. Eylül'de okula başlayan farklı kademelerden milyonlarca öğrenci, kasım ayında planlanan ara tatilin tarihini sorguluyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman?
18 milyon öğrenci, bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatilin ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Yoğun sınav ve ders temposuna birkaç gün olsun ara vermek isteyen öğrenciler, ara tatile ilişkin detayları internette sorguluyor. İşte, MEB'in açıkladığı ara tatil takvimi...
Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.
MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.
"HER ÇOCUĞUN REHBERİ OLMAK GÖREVİMİZ"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrenciler için hazırlanan bin 140 sorudan oluşan ölçme destek paketine ilişkin, "Yola çıkan her çocuğun yolculuğunu değerli kılmak, yolunu kısaltmak, rehberi olmak, ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yola devam eden çocuklarımızın verimliliğini artırmak da öyle." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, sosyal medya hesaplarından, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına giden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için hazırlanan bin 140 soruluk ölçme destek paketine ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, şunları kaydetti:
"Başarı hikayelerinin kahramanlarından 'okuyacak kitabım, çalışacak test kitabım olmadığı için...' diye başlayan cümleler duyarız. Hikayenin devamında kendi çözüm yollarını bulurlar. Kimisi kütüphanelerde çalışır kimisi arkadaşının kitaplarıyla hazırlanır kimisi öğretmenlerinden destek alır ve bugüne ulaşır. Yola çıkan her çocuğun yolculuğunu değerli kılmak, yolunu kısaltmak, rehberi olmak, ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yola devam eden çocuklarımızın verimliliğini artırmak da öyle... Kurslara destek için ünitelere yönelik 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde bin 140 sorudan oluşan ölçme destek paketi hazırladık."
Bakan Selçuk, ölçme destek paketine Bakanlığın internet adresindeki "bit.ly/2pShl4D" linkinden ulaşılabileceğini de bildirdi.
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