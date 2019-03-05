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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ/ANKARA
05.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Okullarda çocuklar tek tek aşılanacak

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Okullarda çocuklar tek tek aşılanacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, göç nedeniyle özellikle Avrupa’da ciddi kızamık vakaları görüldüğünü belirterek, bunun Türkiye’ye de yansımaları olduğunu söyledi. Koca, “Gelen göçmenleri de aşılıyoruz ama maalesef Türkiye yine de etkilenebiliyor. Artan kızamık vakalarının çoğu bu nedenle. Olaya sadece aşı reddi demek, insanları aşı yaptırmamaya da yönlendiriyor. Ailelere tavsiyem, çocuklarınızı mutlaka aşılatın” dedi.

Son dönemde artan aşı reddi haberlerini Hürriyet’e değerlendiren Bakan Koca şunları söyledi:

ULUSLARARASI SALGIN VAR

“Kızamıkla ilgili sorun bölgesel ve Avrupa’da son dönem giderek artıyor. Türkiye’nin de etkilendiği bir durum. Aşı reddi kavramı üzerinde fazla durularak yer yer aşının yaptırılamayacağı algısını da vermiş oluyoruz. Bu yaklaşım doğru değil. Türkiye’de görülen vaka sayısı içinde aşı reddi olanların oranı çok düşük. 2018’de Avrupa’da DSÖ’nün de açıkladığı 82 bin 560 kızamık vakası görüldü. Bizde bu kadar artış söz konusu olmadı. Özellikle göç ve benzeri birçok faktör var. Kuzey Amerika’da, Asya’da artış büyük, hatta Japonya’da geçen yıl sıfırken bu yıl 172 vaka görüldü. Biz koruyucu halk sağlığı boyutu ile bebekleri iyi aşıladığımız için bu oranda bir artış söz konusu değil. Dünyada devlet gücü ile bu kadar yaygın aşılama yapan (13 hastalığa karşı) tek ülkeyiz. Bunun dışında özellikle bölgemizde Yunanistan’da, Gürcistan’da, Ukrayna’da salgınlar var. Bu salgın bize de ulaşmasın diye Gürcistan ile protokol imzaladık. Komşumuza 100 bin doz kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı veriyoruz.

TOPLU AŞI KORKUTUYOR

Bebeklik döneminde aileler aşı konusunda hassas. Kızamık, kızamıkçık, kabakulak yaptırmada sorun yok. Yüzde 96’larda. Sorun daha çok ilkokul çağında ikinci aşıyı yaptırmama noktasında. ‘O aşı nasıl olsa yapıldı, koruyuculuğu var’ diye düşünüldüğünden sorun yaşanıyor. Bir de okullarda toplu halde aşı yapılması çocukları korkutuyor. Bu nedenle daha hassas davranarak, çocukları tek tek revirlere alarak aşılama yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile de bu konuda çalışma yapacağız. Ailelerimize tavsiyem ‘Çocuklarınızı aşılatın’. Bu onları korumak için tek yol.”

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