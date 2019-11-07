Okullarda ara tatil ne zaman olacak? Kasım tatili kaç gün?
Yeni eğitim öğretim döneminde eylül ayında ders başı yapan milyonlarca öğrenci, ilk ara tatil için geri sayıma başladı. Kasım ayına girilmesiyle başlayan yazılı ve sözlü sınavlar devam ederken, öğrenci ve veliler, daha önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2019 2020 ara tatil takvimini merakla araştırmaya başladı. Peki, okullarda ara tatil ne zaman olacak? Kasım tatili kaç gün? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun cevabına yönelik araştırmalar son günlerde internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler diğer yandan da tatil takvimiyle ilgili detaylara yoğunlaştı. Peki, Kasım tatili ne zaman başlıyor? İşte, MEB tarafından yayımlanan ara tatil dönemleri hakkında tüm bilgiler.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kasım ayı ara tatili için belirlediği tarih, 18-22 Kasım olacak. Öğrenciler, 15 Kasım Cuma akşamı başlayacak olan tatillerini, 24 Kasım Pazar gününe kadar sürdürecek.
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
ARA TATİLDE ÖĞRETMENLERE SEMİNER PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 18-22 Kasım’da yapılacak ilk ara tatil döneminde öğretmenler için, öğrenci ve velilerin de katılımıyla sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan programda, eğitim ve öğretimin niteliği ve verimliliğinin artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması, yenilenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca derslerin işlenişine ilişkin öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaları, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi, öğrenci, veli ve çevre etkileşiminin artırılması amaçlanıyor.
BAKAN SELÇUK, ÖĞRETMENLERE CANLI YAYINLA SESLENECEK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki çalışma programının ilk günü olan 18 Kasım’da, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayınla öğretmenlere seslenecek. Öğretmenler ilk gün, 2019-2020 eğitim öğretim yılında kasım ara tatiline kadar geçen sürede yapılan eğitim öğretim faaliyetleri ile 2023 Eğitim Vizyonu kapsamındaki çalışmaları değerlendirecek. Ayrıca, yazılım geliştirme ve zeka oyunları uygulamaları, müze, masal anlatıcılığı, halk oyunları, Türkçenin kullanımı ve diksiyon, kariyer rehberliği, okulda ilk yardım, çevre bilinci, robotik ve kodlama, teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi gibi konularda mesleki çalışma faaliyetlerinde bulunulabilecek.
‘PROGRAMA, ÖĞRENCİ VE VELİLER DE DAHİL OLACAK’
Öğretmenlerin bireysel, mesleki ve alan gelişimlerinin desteklenmesine yönelik etkinlik temelli uygulamaların yer aldığı programa, ilk kez öğrenci ve veliler de dahil edildi. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve veliler ile katılacağı sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verildi. Bu çerçevede konser, opera, halk oyunları, dans, resim ve heykel sergileri, Dede Korkut, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi değerlerin konu alındığı etkinlikler yapılacak. Ayrıca, voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi spor müsabakalarının olacağı programda şiir, hikaye, kompozisyon yarışmaları da düzenlenecek. Müsabakalara öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve velilerin de katılımı sağlanacak.
‘ÖĞRETMENE VEFA’ KONUSU İŞLENECEK
Ara tatil döneminin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün içinde bulunduğu haftaya denk gelmesi nedeniyle ‘Öğretmene Vefa’ temasıyla, fark yaratan öğretmenlerle söyleşi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Şehit öğretmenler kabirleri başında anılacak, huzurevinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek.
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