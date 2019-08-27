Okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz yıl, eğitim döneminin başında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde Toplum Yararına Programı'ndan 60 bin kişi güvenlik ve temizlik görevlisi olarak MEB'e bağlı okullarda istihdam edilmişti. Bu yıl da aynı projenin uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Peki, okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman yapılacak?
İŞKUR kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program'ı (TYP) kapsamında 60 bin kişilik alım yapılmıştı. Gözler şimdi ise alımların bu yıl da yapılıp yapılmayacağında. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek güvenlik ve temizlik görevlilerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yok. İŞKUR'in internet sitesindeki TYP ilanları bölümünde de açık iş ilanı bulunmuyor. Konuya ilişkin detaylar gelirse haberimizde yer vereceğiz.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)
TYP’DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?
TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir programdan faydalanılabilmektedir.
Bir katılımcı 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla 24 ay yararlanabilir.
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