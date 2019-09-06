Okullar tüm sınıflar için ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni eğitim öğretim döneminde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere ilk kez adım atacak 4 milyon 300 bin çocuğun okula uyum eğitimleri 5 Eylül Perşembe günü itibariyle başladı. Ara sınıflarda eğitimlerini sürdüren öğrenciler, kendileri için okulun ne zaman açılacağını merak ediyor. Öte yandan bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil konusu da gündemde. Peki, okullar tüm sınıflar için ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman?
Öğrencilerin eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla; okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri, uyum programı çevresinde okula iki gün erken başladı. Belirtilen sınıfların dışında kalan öğrenciler için ise yaz tatili süreci devam ediyor. Peki, okullar onlar için ne zaman açılacak?
2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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