Okullar tatil mi edildi? Yarın nerelerde okullar tatil?
Kar yağışının etkisini arttırmasıyla beraber, kar tatili haberleri gelmeye başladı. Özellikle Doğu Anadolu'da olumsuz hava koşulları artarken, Kahramanmaraş'ın bazı ilçelerde yarın (6 Aralık) eğitim öğretime bir günlük ara verildi. Öğrenciler ve veliler yapılan resmi açıklamaları öğrenmek adına "Okullar tatil mi edildi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, yarın nerelerde okullar tatil? İşte, cuma günü tatil olan ilçeler.
İç Anadolu, Doğu Anadolu ve bazı bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, tatil haberleri de merak konusu oldu. Kahramanmaraş'ta iki ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.
YARIN NERELERDE OKULLAR TATİL?
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
Nurhak Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde etkisi artarak devam eden kar yağışı ve kuvvetle muhtemel buzlanma nedeniyle, ilçe genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 06.12.2019 Cuma tarihi için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli olmaları kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı
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