Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
2018-2019 eğitim döneminin son bulacağı tarih henüz uzun bir süre olmasına rağmen merak konusu oldu. Çok sayıda öğrenci ve ailesi, yaz tatili planlarını şimdiden yapmak ve hazırlıklara başlamak için, okulların eğitim-öğretim faaliyetlerine ne zaman ara vereceğini sorguluyor. Peki, okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Oldukça yoğun tempoda geçen eğitim sezonun ardından dinlenmek için tatilin gelmesini dört gözle bekleyen öğrenciler, yaz tatiline başlayacakları tatili adeta iple çekiyor. İşte, merakla araştırılan "Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?" sorusunun yanıtı...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
TAM GÜN EĞİTİM OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Mevcut yatırım bütçesi ile tam gün eğitimi Türkiye'nin yaklaşık yüzde 80'inde bir sene içinde halledebiliyoruz." dedi. Tam gün eğitime geçme konusunda en büyük sıkıntının İstanbul olduğunu aktaran Selçuk, 2 sene içinde İstanbul'un tamamında bu sorunu halledebildiklerini belirterek, "Tam gün eğitimi Türkiye'nin yaklaşık yüzde 80'inde bir sene içinde halledebiliyoruz mevcut yatırım bütçesi ile. Sadece Ankara için 11 aylık süremiz var, yapabiliriz bunu." ifadesini kullandı.
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