Okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?
Yaklaşık 8 ay sürecek 2019-2020 eğitim öğretim yılı maratonuna başlayan 18 milyon öğrenci, bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatilin ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Kasım'da yapılması planlanan ara tatile başlayacakları tarihi sorgulayan öğrenciler, konu hakkında MEB'den yayınlanan açıklamaları öğrenmek istiyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz eylül ayında yeni eğitim dönemine başlayan öğrenciler, bir yandan okullarına devam ederken bir yandan da okulların kapanacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, MEB ara tatil takvimi...
Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.
MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.
OKULLARDA YAPAY ZEKA EĞİTİMİ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrencilere ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimlerinin verilmesi amacıyla, okullar ve öğretmenler için eğitim içeriklerinin hazırlanacağı proje hayata geçirilecek.
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve proje ortağı kuruluşlarca hazırlanan 4 yenilik geliştirme projesi, Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) ile Türk ve Polonya ulusal ajanslarından hibe desteği almaya hak kazandı.
Avrupa'daki eğitim bakanlıkları, üniversiteler, özel sektör ve alanında lider öğretmen eğitimi kurumlarının iş birliğinde yürütülecek ve yaklaşık 1 milyon 200 bin avro hibe sağlanan projeler, STEAM, yapay zeka eğitimi ile eğitimde esnek öğrenme konularını içine alıyor.
Bu kapsamda Bakanlıkça "Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi" projesi de başlatılacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi koordinatörlüğünde toplam 9 ortakla yürütülecek projeyle çocuklara ilkokuldan itibaren yapay zeka eğitimlerinin verilmesi amaçlanıyor.
Projeye İngiltere'den Cambridge Profesyonel Eğitim Akademisi, İrlanda'dan dijital eğitim kuruluşu CCS ve Pobalscoil Neasain okulu, IBM Watson ile İrlanda'nın bilgisayar bilimleri alanında öğretmen eğitimi veren resmi profesyonel öğretmen ağı CESI de destek verecek.
2019-2021 yılları arasında yürütülecek "Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi" projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek.
Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zeka ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak.
Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak.
2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
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