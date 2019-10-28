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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.10.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ara tatili ne zaman?

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Okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ara tatili ne zaman?

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil süreci için geri sayım devam ediyor. Yeni uygulamayla birlikte öğrenciler, toplamda 4 kez tatil yapma fırsatı elde etmiş olacaklar. Yılın ilk ara tatil kasım ayında başlayacak., hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte 9 günlük bir tatil yapılacak. Peki, kasım ayı ara tatili ne zaman?

Kasım ayı ara tatili için geri sayım başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu takvime göre de okulların tatil olacağı tarihler açıklandı. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak?

Takvime göre, 9 Eylül 2019'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışını yapan öğrenciler, 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatilini yapacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

Yaz tatili kaç gün olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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