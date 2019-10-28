Okullar ne zaman tatil olacak? Kasım ara tatili ne zaman?
Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil süreci için geri sayım devam ediyor. Yeni uygulamayla birlikte öğrenciler, toplamda 4 kez tatil yapma fırsatı elde etmiş olacaklar. Yılın ilk ara tatil kasım ayında başlayacak., hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte 9 günlük bir tatil yapılacak. Peki, kasım ayı ara tatili ne zaman?
Kasım ayı ara tatili için geri sayım başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu takvime göre de okulların tatil olacağı tarihler açıklandı. Peki, ilk ara tatil ne zaman yapılacak?
Takvime göre, 9 Eylül 2019'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılışını yapan öğrenciler, 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatilini yapacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
Yaz tatili kaç gün olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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