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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman tatil olacak? İlk ara tatil ne zaman?

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Okullar ne zaman tatil olacak? İlk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, yapılan yeni düzenlemeyle ara tatil uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Ara tatillerle birlikte öğrenciler toplamda 4 kez tatil yapma fırsatı bulacak. 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi takvimine göre, ilk ara tatil kasım ayında gerçekleşecek. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İlk ara tatil ne zaman yapılacak?

Yılın ilk ara tatili için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandıklarını açıklamıştı. Eylül ayında sınavlar, ödevler ve sözlülerle geçecek yorucu bir dönemin açılışını yapan öğrenciler ve en az onlar kadar yoğun bir tempoda olan veliler, kasım ayı ara tatilinin tarihini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İlk ara tatil ne zaman?

MEB'İN BU YILKİ TAKVİMİNE GÖRE TATİL TARİHLERİ

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.

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