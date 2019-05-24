Okullar ne zaman kapanıyor? Karne tatili ne zaman?
2018-2019 eğitim öğretim yılındaki yoğun sınav ve ders temposunun ne zaman son bulacağını araştıran öğrenciler, geçtiğimiz eylül ayında başlayan sezonun ne zaman biteceğini merakla sorguluyor. Öğrencilerin yanı sıra eğitimciler ve öğrenci velileri de bu konuda araştırma yapıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? Karne tatili ne zaman?
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte okulların ne zaman kapanacağını merak eden öğrenciler araştırmalarına hız verdi. Yorucu geçen bir eğitim ve öğretim sezonunun ardından tatil yapmak isteyen öğrenciler, 2019'da okulların ne zaman kapanacağını sorguluyor. İşte, milyonlarca öğrenci, eğitimci ve öğrenci ailesinin merak ettiği, 'Okullar ne zaman kapanacak?' sorusunun yanıtı...
2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. MEB’in takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.
YAZ TATİLİ 11 HAFTA
Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.
İKİ YENİ ARA TATİL
Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
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