Okullar ne zaman kapanıyor? 2019 yaz tatili ne zaman?
Milyonlarca ilk ve orta öğretim öğrencisi okulların bu yıl ne zaman kapanacağını merak ediyor. 2018 yılının eylül ayında eğitime başlayan öğrenciler ve velileri, okulların kapanacağı tarih hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, bu yıl okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman olacak?
Öğrenci ve velilerin gözü 2019 yılı yaz tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda eğitim/öğretim faaliyetlerine ne zaman ara verileceğini merak eden öğrenciler internette bu konu hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Öte yandan öğrenci aileleri de yaz tatili planlarına yön vermek için tarih araştırması yapıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
Bir süredir konuşulan konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti;
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
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