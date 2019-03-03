Okullar ne zaman kapanıyor? 2019 yaz tatili ne zaman?
Okulların kapanacağı tarihe yönelik araştırmalar, mart ayının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda 2018-2019 eğitim döneminin ikinci yarısına başlayan milyonlarca öğrenci, okulların kapanacağı ve yaz tatiline başlayacakları tatilin başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor? 2019 yaz tatili ne zaman?
Çeşitli kademelerde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 2019 yaz tatili tarihini araştırıyor. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de okulların kapanacağı tarih hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 2018-2019 eğitim döneminde son ders zilinin çalacağı ve karnelerin alınacağı tarih...
2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
Bir süredir konuşulan konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti;
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
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