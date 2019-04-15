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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman kapanıyor? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman?

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Okullar ne zaman kapanıyor? 2019 Ramazan Bayramı ne zaman?

Okulların ne zaman tatil olacağı, havaların ısınmaya başlaması ve bahar aylarının ortasına gelinmesiyle birlikte birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Okulların ne zaman kapanacağı ile birlikte Ramazan Bayramının ne zaman başlayacağı da öğrenci ve velilerin gündeminde yer aldı. İşte, tüm bu sorulara yanıt niteliği taşıyan MEB ve Diyanet'in resmi takvimi

Ramazan Bayramının ne zaman başladığı ve okulların ne zaman kapanacağı konusunda internet üzerinden araştırmalarına başlayan vatandaşlar, öğrenecekleri bilgiye göre planlarına yön verecek. Peki, bahar aylarının ortalarına gelindiği günlerde sıkça sorgulanan okullar ne zaman kapanacak? İşte, o tarih ve bazı bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının 2018/2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımladığı takvim bilgilerine göre;

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Böylece öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı, takvimde değişiklik olması halinde detayları resmi hesapları üzerinden gerçekleştirecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

4 Haziran Salı günü başlayacak olan Ramazan Bayramı, toplamda 3 gün sürecek. Bayramın son günü ise 6 Haziran Perşembe gününe denk gelecek.

7 Haziran Cuma günü için köprü izin kullanan çalışanlar, 9 gün izin imkanı yakalayacak.

ÖĞRENCİLERE SAĞLIK KARNESİ GELİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okul çağındaki çocukların sağlık takibine yönelik başlatılacak ‘Sağlık Karnesi’ uygulamasıyla ilgili, koruyucu sağlık hizmetlerini çok önemsediklerini, çocukların erken dönemde sağlık taramalarını da bu kapsamda planlamak istediklerini söyledi.

‘MEB İLE ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK’
Bebeklik döneminde yapılan aşılama oranlarının yüzde 96 gibi yüksek bir oranda olduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:
"Özellikle okul çağı döneminde ilk aşının nasıl olsa yapıldığı, devamının yapılmasına gerek olmadığı, yeterince koruyabildiği şeklinde yanlış bir kanaat var. Bu çerçevede, koruyuculuğun azaldığı, okul çağı dönemindeki aşıların da yaptırılması gerektiğini hatırlatarak, altını çizmek istiyorum.

Uygulama sadece aşıya yönelik değil. Sağlıklı bireylerin oluşumu için taramalarını daha sistematik yapmak, bu çerçevede, diş, kalp ve göz taraması gibi beraberinde aşı takviminin de okul çağı döneminde yer aldığı bir çalışma olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile karşılıklı çalışma grubuyla netlik kazanabilecek, önümüzdeki eğitim döneminde de devreye sokmayı planladığımız bir çalışma olacak.

Öğrencilere yapılacak sağlık taramaları, bakanlığın planladığı, bizim daha çok hekimlerimiz özelinde planlanan tarama şeklinde olacak. Öğrencilere yapılacak tarama periyotları, taramanın şekliyle ilgili. Göz, diş ve kalp taramalarının aynı periyotlarla yapılmasına gerek olmayabilir. Bunun ne zaman yapılması gerektiğiyse, oluşturulacak bilimsel çalışma grubu tarafından belirlenecek.

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