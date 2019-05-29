Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayında son bulacak eğitim döneminin, bitişi için artık sayılı günler kaldı. Öğrenciler, karnelerini alacakları ve yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacakları tarihi sabırsızlıkla bekliyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. MEB’in takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

YAZ TATİLİ 11 HAFTA

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

İKİ YENİ ARA TATİL

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

YAZ AYLARINDA ÜCRETSİZ ANAOKULU EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için temmuz ve ağustosta iki aylık yoğunlaştırılmış ücretsiz anaokulu eğitimleri düzenleyecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, beş yaşta brüt yüzde 84 olan okul öncesi eğitime her çocuğun ilkokula başlamadan en az bir yıl devamını sağlamak, bu oranı daha yükseğe çekmek, sonra da eğitimi zorunlu hale getirmek için harekete geçti. Yaz tatilinde boş olan okulların kapısı açılacak.