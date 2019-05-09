Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?
Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte okulların kapanış tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. 2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim doğrultusunda ikinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak?
Yaz tatili planlarını günler öncesinden kurmaya başlayan öğrenci ve velilerin ana gündem konusu okulların kapanış tarihi. Şubat ayında sınavlar, sözlüler ve ödevlerle geçen yorucu bir dönemin başlangıcını yapan öğrenciler, heyecanla yaz tatilini bekliyor. MEB tarafından yayınlanan takvimde okulların ne zaman kapanacağı net bir şekilde belirtildi. Peki, 2019 yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapacak?
2018-2019 Eğitim öğretim dönemi takvimine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.
2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
Yaz aylarında ücretsiz anaokulu eğitimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için temmuz ve ağustosta iki aylık yoğunlaştırılmış ücretsiz anaokulu eğitimleri düzenleyecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, beş yaşta brüt yüzde 84 olan okul öncesi eğitime her çocuğun ilkokula başlamadan en az bir yıl devamını sağlamak, bu oranı daha yükseğe çekmek, sonra da eğitimi zorunlu hale getirmek için harekete geçti. Yaz tatilinde boş olan okulların kapısı açılacak.
İKİ AYLIK YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından koordinasyonu yapılan çalışmayla, okul öncesi eğitimi hiç almamış çocuklar için bu yıl temmuz ve ağustosta bir uygulama yapılacak. Okullarda, daha önce hiç anaokulu eğitimi almamış, özellikle 2019-2020 eğitim öğretim döneminde birinci sınıfa başlayacak çocuklar için iki aylık yoğunlaştırılmış anaokulu eğitimleri düzenlenecek. Yönetmelik gereği geçmiş yıllarda da uygulanan yaz okulu modelinden daha fazla çocuğun yararlanabilmesi için kırtasiye ve beslenme desteği de verilecek.
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