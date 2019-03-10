Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili için kaç gün kaldı?
Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte okulların kapanış tarihine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Hem yazılı ve sözlülerle geçen yoğun bir dönemi geride bırakmak için gün sayan öğrenciler hem de yaz tatili planlarını eğitim-öğretim dönemi takvimine göre yapacak olan veliler, ‘Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili için kaç gün kaldı?’ sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, bu yılın takvimine göre, okulların kapanış tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvim doğrultusunda ikinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başladı. 15 günlük dinlenme süreci ardından eğitim ve öğretimlerine kaldığı yerden devam eden tüm öğrencilerin yeni gündemi ise yaz tatili oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili için kaç gün kaldı?
14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek, 15 Haziran 2019 yaz tatilinin ilk günü olacak. Anaokuluna başlayacak öğrenciler için ise okula uyum kapsamında 10 Eylül' de ders zili çalacak.
YAZ TATİLİ ÖNCESİNDE HANGİ TATİLLER VAR?
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk gelecek. Yıllık izin alarak tatillerini pazar günü ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapabilecek.
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çarşamba günü kutlanacak. Resmi kurumlarda çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl hafta sonuna (Pazar) denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak. 3 Haziran ise arefe olması nedeniyle yarım gün tatil yapılacak.
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