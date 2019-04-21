Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili hangi tarihte başlıyor?
Bahar aylarının gelmesi ile beraber, milyonlarca veli ve öğrencinin tatil planları da şekillenmeye başladı. Nisan ayının sonlarına doğru özellikle velilerin, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin sona ereceği tarihle ilgili araştırmaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların kapanacağı takvimi internet sitesi üzerinden duyurmuştu. Peki, 2019 yılında okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili hangi tarihte başlıyor? İşte, MEB'nin takvimine göre, okulların kapanacağı tarih.
2018 yılı Eylül ayı ile beraber milyonlarca öğrenci, dönem başında ders başı yaptı. Öğrenci ve öğretmenler 4 Şubat 2019 günü ikinci kanaat dönemine başladı. MEB daha önce internet sitesi üzerinden okulların kapanacağı tarihe ilişkin bilgileri daha önce internet sitesi üzerinden duyurmuştu. Nisan ayı ile okulların kapanacağı tarih son zamanlarda internette sıklıkla araştırılıyor. İşte, 2018-2019 eğitim dönemi okulların kapanış tarihi ile ilgili detaylar.
2019 YILI OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ
2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
2019-2020 YILI OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.
OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin soruya, "5 yaşı zorunlu kılmak 3 sene sonra takvimde yer verdiğimiz bir şey. Buna karar verirsek ne kadar dersliğe ihtiyacımız var? Kaç öğretmen gerekiyor? Finansmanın bütçeleme modeli ne olacak diye fizibilite çalışmamızı yaptık. Bu biraz zamanla ilgili bir şey. Bu kadar derslik ihtiyacını birden bire kapatmamız söz konusu değil, zaman içerisinde bunu kapatalım 5 yaşı zorunlu olarak, 3 yıl sonra yapacağımıza dair taahhüdümüz var. Türkiye'nin genel ekonomik durumuyla da ilişkili olmakla birlikte çok büyük bir mesafe alacağımızı görüyoruz." yanıtını verdi.
Bakan Selçuk, 4 yaş ve 3 yaşı da dikkate alarak, Bakanlık olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız." dedi.
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