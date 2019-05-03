Okullar ne zaman kapanacak? Karnelerin alınmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatili planlarını şekillendirmek isteyen veliler ve karne heyecanı için geri sayıma başlayan öğrencilerin okulların kapanış tarihi ile ilgili bilgileri araştırması da son zamanlarda hız kazandı. Tüm yıl sınavlarda ter döken öğrenciler, karneleri alarak yaz tatili dönemine girecek. Peki, bu sene okullar ne zaman kapanacak? 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, 2018-2019 eğitim öğretim yılı takvimi ile ilgili detaylar.

KARNELERİN ALINMASINA KAÇ GÜN KALDI?

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Bir süredir konuşulan konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti;

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin soruya, "5 yaşı zorunlu kılmak 3 sene sonra takvimde yer verdiğimiz bir şey. Buna karar verirsek ne kadar dersliğe ihtiyacımız var? Kaç öğretmen gerekiyor? Finansmanın bütçeleme modeli ne olacak diye fizibilite çalışmamızı yaptık. Bu biraz zamanla ilgili bir şey. Bu kadar derslik ihtiyacını birden bire kapatmamız söz konusu değil, zaman içerisinde bunu kapatalım 5 yaşı zorunlu olarak, 3 yıl sonra yapacağımıza dair taahhüdümüz var. Türkiye'nin genel ekonomik durumuyla da ilişkili olmakla birlikte çok büyük bir mesafe alacağımızı görüyoruz." yanıtını verdi.

Bakan Selçuk, 4 yaş ve 3 yaşı da dikkate alarak, Bakanlık olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

2019-2020 YILI OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.