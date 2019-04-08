Okullar ne zaman kapanacak? | İşte yaz tatili başlangıç tarihi
Nisan ayına girmemizle beraber 2018-2019 eğitim öğretim döneminin bitmesine de kısa bir zaman kaldı. Tüm yıl boyunca sınavlarda ter döken öğrenciler ve tatil planlarını netleştirmeye çalışan veliler, bu sene okulların ne zaman kapanacağını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yılın eğitim öğretim dönemine ait takvimi, internet sitesi üzerinden duyurmuştu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Son ders zili ne zaman çalacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 yılı eğitim öğretim dönemine ait takvimi öğrenciler ve veliler için erişime açmıştı. Yaz aylarına doğru yaklaşılırken, 2019 yılı okulların kapanış tarihi de son zamanlarda sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte, milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği, okulların kapanış tarihi ve yaz tatili başlangıcı ile ilgili merak edilenler...
SON DERS ZİLİ NE ZAMAN ÇALACAK?
2018-2019 Eğitim öğretim dönemi için yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.
YAZ TATİLİ KISALACAK MI?
Bir süredir konuşulan konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti;
Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.
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