Okullar ne zaman kapanacak? 2020 Karne tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu ocak ayının üçüncü haftasıyla beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Eylül ayında yeni eğitim öğretim dönemine başlayan yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019 - 2020 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatilinde dinlenme fırsatı yakalayacak. 15 tatile günler kala öğrencilerin de karne heyecanı arttı. Peki, 15 tatil ne zaman? Karneler ne zaman alınacak? İşte, MEB bilgisine göre o konular hakkında detaylı bilgiler.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

15 tatil yani yarıyıl tatili 17 Ocak 2020 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak. 17 Ocak-2 Şubat 2020'deki sömestr tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Sanal gerçeklik araçları meslek okullarında kullanılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Sanal gerçeklik araçlarının meslek okullarımızda kullanılacak olması bizi heyecanlandırıyor. Türkiye'nin bir ilinin, örneğin Şırnak ilinin İdil ilçesinde herhangi iş ve işlemde bir problem varsa bunu dijital bir teftişle mobil olarak izleyebilmemizin altyapısını kuruyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Selçuk, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, makine öğrenmesi kavramlarının basit oyuncaklardan karmaşık bilimsel laboratuvar araçlarına kadar geniş bir alanda kullanılır hale geldiğini anlattı. Dünyanın yeni bir çağa hazırlandığını, bu yeni çağın biyolojik olanın, dijital olanla aynı bedende yer alacağı bir dönem olacağını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“Bu çağda insan beynine yazılım yüklenmesi, damarlarda nanorobotların dolaşması mümkün olabilecek. Bu durum, robotiğin, otomasyonun bütün üretim süreçlerinde ne derece hakim olacağını da bize çağrıştırıyor. Bugünkü ilkokul çocuklarının ileride "Siz bizi neye hazırladınız?" sorusunu kendilerine soracak. Bu nedenle çocukları yeni çağa hazır hale getirme mükellefiyetimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimde yapmaya çalıştığımız atılım bir dünya hikayesine eşlik etmekle ilgili. Bakanlık olarak ilkokul, ortaokul ve liselerde hummalı bir çalışma içindeyiz. Özellikle meslek liselerinde yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönem, artık mazeretleri, şikayetleri bir kenara bırakıp çözümler üzerinde konuşma dönemi. Bu kapsamda, erkek çocukların meslek liselerine yönelmesini engelleyen askerlik sorunuyla ilgili yasanın çıkarıldı, meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelirden Hazine kesintisi yüzde 15'ten yüzde 1'e indirildi, mesleki eğitim merkezlerine devam edenlere lise mezuniyeti hakkı tanıyan mevzuat düzenlendi, ASELSAN bünyesinde savunma sanayileriyle ilgili lise kuruldu, otellerin içine liseler açıldı, 20 yılda ortaya çıkan 50'nin altındaki patent ve faydalı model sadece bu yıl 250'e ulaştırıldı, öğrenciler artık iş garantili okullarla buluşturuldu. Hakemlik lisesi ve elektrikli otomobille ilgili liseler açılacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan alan neyse onun okulu ve teknolojisi bu sistemin içinde. Eğer okullarımızda bu sistem ya da teknolojiler yoksa o zaman fabrikalar, imalathaneler bizim okullarımızdır ve biz oralarda bu işi rahatlıkla yürütebiliriz. Bunun için esnek bir mevzuata ihtiyacımız var. Bunun için pratik bir bakış açısına ihtiyacımız var. TOBB'la beraber bu bakış açısını son derece işlevsel bir şekilde yürütüyoruz, kahve içerken bütün problemlerimizi çözüyoruz. Dolayısıyla 30 yıl beklemeye gerek yok. Çalışmalardaki desteği için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyorum.