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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman kapanacak? 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak?

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Okullar ne zaman kapanacak? 2019 yaz tatili ne zaman başlayacak?

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz eylül ayında başlayan yoğun ders ve sınav temposuna bir an önce ara vermek isteyen çok sayıda öğrenci, MEB'in açıkladığı tarih bilgisini sorguluyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Çeşitli kademelerde eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrenci, devlet ve özel kurumlarda görev alan yüz binlerce öğretmen ile öğrencilerin ailelerini yakından ilgilendiren 2019 yaz tatilinin başlangıcına, artık sayılı günler kaldı. Öğrenciler, haziran ayı içinde karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak. İşte, 2019 yaz tatilinin başlayacağı tarih...

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Böylelikle öğrenciler 3 ay tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Bir süredir konuşulan konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti;

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

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