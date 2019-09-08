Okullar ne zaman kapanacak? 2019-2020 ara tatiller ne zaman?
Ara tatiller dolayısıyla bu yıl 2 aylık eğitimin ardından öğrenciler 9 gün tatil yapma hakkına sahip olacak. Eylül ayında açılacak okullar kasım ayında 1 haftalık araya girecek. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin dönem arası haricinde nisan ayında yine 9 günlük tatili bulunacak. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte, okulların ne zaman kapanacağı ve ara tatillerin ne zaman olacağı hakkında bazı bilgiler
Okulların kapanacağı tarih, bu yıl en fazla sorgulanacak konular arasında yer alacak. Bu yıl 4 kez kapanacak olan okullar, öğrencilere kendilerine daha fazla zaman ayırmasına olanak tanıyacak. Okulların ne zaman kapanacağı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş takvimi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, o takvim ve okulların ne zaman kapanacağı hakkında detaylı bilgiler
Uyum haftası kapsamında ilkokul 1. sınıf, 9.sınıf (lise 1), imamhatip ortaokulu 5. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri 5-6 Eylül tarihlerinde okul sıralarında yerini aldı. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar, 9 Eylül tarihinde ilk ders zili ile başlamış olacak ve şu tarihlerde kapanacak;
İLK ARA TATİL 18 EYLÜL'DE
Yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. Okullar 25 Kasım tarihinde devam edecek.
YARI YIL TATİLİ 20 OCAK'TA
Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL 6-10 NİSAN'DA
Öğrenciler için 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
MEB'DEN YENİ OKUL ZİLİ
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Milli Eğitim Bakanlığı’na ‘Ben Çocuğum’ isimli bir çocuk şarkısı armağan eden Sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Yazar Şermin Yaşar’ın yeni eğitim öğretim yılı için yine gönüllü olarak hazırladığı ve ilköğretim öğrencilerine armağan ettiği okul zili ve çocuk şarkısının sözleri şöyle:
Aç kapıyı, bekle bizi
Hep beraber gelen biziz
Kol kolayız el eleyiz
Yoldayız biz, gelecek biziz
Soran biziz, bulan biziz
Soru biziz, cevap biziz
Merak edip araştıran
Dünyaları keşfedeniz
Aç kapıyı, bekle bizi
Hep beraber gelen biziz
Kol kolayız el eleyiz
Yoldayız biz, gelecek biziz
Oyun biziz, müzik biziz
Koşan biziz, duran biziz
Yürekteki rengi bulup
Hep yeniden resmederiz
Aç kapıyı, bekle bizi
Hep beraber gelen biziz
Kol kolayız el eleyiz
Yoldayız biz, gelecek biziz
Tohum biziz, toprak biziz
Güneş biziz, yağmur biziz
Büyüyüp göklere uzanırken
Çiçeklenip açan biziz
Yarınlarsa hep baktığın
Bir umutsa aradığın
O da biziz, o da biziz...
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