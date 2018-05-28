Okullar ne zaman kapanacak? 2018 yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim hayatına devam eden milyonlarca öğrencinin gözü ve kulağı, yaz tatilinin başlayacağı tarihte. Karnelerini alarak tatile başlama planları yapan öğrenciler, uzun ve yorucu geçen 2017-2018 eğitim döneminin ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte, heyecanla beklenen okulların kapanacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2017-2018 eğitim öğretim yılındaki yoğun sınav ve ders temposunun ne zaman son bulacağını araştıran öğrenciler, 18 Eylül'de başlayan sezonun ne zaman biteceğini merakla araştırıyor. İşte okulların ne zaman kapanacağına dair bilgiler...

18 Eylül'de ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girmiş ve yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihine kadar tatil yapmıştı. Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başladıkları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde karne alacak ve üç ay sürecek olan yaz tatiline girecek.

Tatilin bitmesinin ardından okulların ne zaman açılacağını ve yeni eğitim ve öğretim sezonun başlayacağı tarihi merak eden öğrencilerin için beklenen yanıt bakanlıktan geldi. Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre, 17 Eylül 2018 pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.