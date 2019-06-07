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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.06.2019 - 20:01, Son Güncelleme:

Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin biteceği tarih

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Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin biteceği tarih

Karnelerin alınmasına kısa zaman kala, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 2018-2019 eğitim öğretim takvimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Karnelerin alınacağı tarih, okulların kapanmasının ardından, yaz tatili hazırlıklarını şekillendirecek olan öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde yer alıyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karnelerin alınmasına kaç gün kaldı? İşte, 2018-2019 eğitim- öğretim döneminin biteceği tarih.

Aylardır sınavlar, sözlüler ve ödevlerle geçen zorlu ve yorucu bir eğitim öğretim dönemi geçiren öğrenciler, yaz tatili için geri sayıma başladı. 2018-2019 ikinci kanaat döneminin ne zaman sona ereceğini merak eden öğrenci ve veliler bu konu ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, o konu ile ilgili detaylar.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini aylar öncesinden paylaşmıştı. Yayımlanan takvim bilgilerine göre; 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci kanaat dönemi 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. MEB’in takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

YAZ TATİLİNDE YENİ SİSTEM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim çalışma takvimini açıkladı. Bakan Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının kasım ve nisan aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını belirtti.

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"20-31 Ocak 2020'deki ara tatilimiz hem öğretmenler hem öğrencilerimiz için söz konusu. Ama 18-22 Kasım ve 6-10 Nisan'daki ara tatillerde öğretmenlerimiz, okullarda öğrencilerin olmadığı bir durumda görevlerine devam edecek. Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. Ara tatilleri bir fırsat olarak görüyoruz. Bu tatillerde öğretmenler, okullar kurumsal işleyişe yönelik bazı özdeğerlendirmeler yapacak. Yapılan ara tatillerde çocuklara ve öğretmenlere etkinliklere katılma imkânı veriliyor. Öğretmenlerimiz çok yoruluyor. İnsan üstü bir çalışmayla, büyük yorgunluk içinde olduklarını biliyoruz. Bu amaçla öğretmenlere bir nefes alma süresi vermeyi çok elzem görüyoruz. Ara tatillerde yeni bir yapılanma da söz konusu. Bunların sadece tatil olarak değerlendirilmemesi, çocukların bazı eğitim faaliyetlerine katılması da hedefleniyor. Ayrıca veli, zümre toplantıları, kişisel gelişim çalışmaları, okulların bazı fiziki ihtiyaçlarının karşılanması da söz konusu olabilecek."

YAZ TATİLİ 11 HAFTA

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında ‘Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma Takvimi Modeli'ni açıkladı. Bakan Selçuk, yeni modelle ilgili, “13 haftalık yaz tatilinin 2 haftası, nisan ve kasım aylarında 1'er haftalık ara tatil olarak yapılacak” dedi.

İKİ YENİ ARA TATİL

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

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