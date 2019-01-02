Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte sömestr tatili tarihi
Okullar ne zaman yarıyıl tatiline girecek sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı sömestr tatiline çok az bir zaman kala, internet üzerinden tatil araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte sömestr tatili tarihi.
15 tatil için geri sayım sürmeye devam ederken milyonlarca öğrenci tatil planlarını yapmaya başladı. Yoğun sınav temposundan bir süreliğine uzaklaşmak isteyen ve dinlenmek isteyen öğrenciler, büyük bir sabırsızlıkla sömestr tatilini bekliyor. Peki, okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman başlayacak? İşte sömestr tatili tarihi.
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.
ZİYA SELÇUK'TAN "2023 EĞİTİM VİZYONU" AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde, Eğitim Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu" programında yaptığı konuşmada, veriye dayalı eleştirel rapor yayınlamanın son derece kıymetli olduğunu, genel geçer ifadeler içermeyen, bilimsel neticeler sağlayan bu tür raporların sayısının artmasını istediklerini söyledi.
Veri elde etme konusunda güçlük yaşandığına şahit olduğunu aktaran Selçuk, "Buna şahit olmuşken, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim veri saklamamız mümkün değil. Biz bütün bu verileri fazlasıyla paylaşarak, bu verilerden elde edilecek sonuçların politika önerilerine dönüşmesinin bizi ne kadar rahatlatacağının farkındayız." diye konuştu.
Selçuk, veriye dayalı yönetim, değerlendirme, izleme konuları üzerinde daha fazla durulursa birkaç sene içerisinde Türkiye'nin okullara dair il, ilçe bazlı verilerinin evrensel konulara dayalı olarak ortaya konulabileceğini ifade etti.
Bakan Selçuk, gelecek süreçte Türkiye'deki sendikal hareketin öğretmenlerin lehine güçlenmesi ve öğretmenlerin daha iyi bir gelecek tasavvuru içinde mutlu hissetmesinin herkesin ortak gayesi olduğunu belirtti.
2023 Eğitim Vizyonu'nun ortaya koyduğu argümanları paylaşan Selçuk, insanla ilgili hususa felsefi bir zemin oturtulması gerektiğini söyledi. Selçuk, eğitime ilişkin yaptıkları bütün alt sistem eylemlerini bir matris üzerinde ilişkilendirdiklerini aktardı.
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